Их обнаружили на трассе Уральск-Актобе.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, утром 28 января во время патрулирования дороги Уральск-Актобе патрульные увидели припаркованную у обочины «ГАЗель».

Выяснилось, что у машины закончилось топливо, а из-за сильного холода замерз газ. В салоне находились 25-летний водитель и его 14-летняя сестра, которые сильно замёрзли. Полицейские отвезли их домой, в село Былдырты.

Водителям рекомендуют перед выездом на дальние расстояния внимательно следить за прогнозом погоды и сообщениями дорожных служб, а также заранее планировать поездку. Кроме того, напоминают о важности проверки технического состояния автомобиля перед выездом.