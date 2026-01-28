Поводом стали многочисленные обращения родителей, которые жалуются на высокую учебную нагрузку и перегруженное расписание у детей.

В Казахстане обсуждают возможные изменения в системе школьного оценивания. Вопрос уже рассматривает специальная комиссия. Об этом сообщает сообщество учителей и педагогов Казахстана.

О возможной реформе рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По её словам, поводом стали многочисленные обращения родителей, которые жалуются на высокую учебную нагрузку и перегруженное расписание у детей.

Министр отметила, что объём учебных целей постоянно растёт, а времени на их освоение становится всё меньше. При этом суббота официально не считается учебным днём, однако учителям всё равно приходится укладывать большую программу в рамки одной четверти.

В то же время в текущем учебном году СОРы и СОЧи отменять не планируют.

— Мы видим высокую учебную нагрузку. Однако в текущем учебном году СОРы и СОЧи сохраняются без изменений, — подчеркнула Сулейменова.

Сейчас в министерстве просвещения работает специальная рабочая группа. Совместно с экспертами она анализирует действующую систему оценивания и рассматривает возможность её пересмотра. Окончательные решения могут принять в ближайшие месяцы. Как уточнила министр, во время летних каникул Национальная академия образования вместе с управлениями образования подготовит предложения по изменениям.