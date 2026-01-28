Глава государства призвал усилить контроль в образовании и здравоохранении, отмечая массовые нарушения и побочные эффекты от повальной зависимости от ИИ.

Президент Казахстана во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) подчеркнул необходимость уделять особое внимание ключевым сферам — образованию и здравоохранению, сообщает пресс-служба Акорды.

— Особое внимание следует уделить таким ключевым на правлениям, как образование и здравоохранение, которые вызывают повышенный интерес общественности и влияют на будущее нации. Как я уже говорил выше, нарушений там предостаточно. При мониторинге финансовых операций важно применять современные подходы для достижения конкретных результатов. Основная задача – не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, и принятие соответствующих мер. При этом действовать нужно без перегибов.

Повторяю: главная задача сотрудников Агентства – это не тотальная проверка финансовых учреждений, а выявление рисков для экономики страны и принятие своевременных мер для их купирования. И здесь как нигде необходимы цифровые методы работы, не только искусственный, но и собственный интеллект не помешает. Замечаю, что люди стали полагаться на ИИ, уже перестали даже писать свои выступления, поручают это Grok, ChatGPT. То есть люди обучаются не так, как положено, не получают соответствующее образование, а учатся тому, как использовать этот интеллект в разных вариациях. Это очень серьезный побочный эффект, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что цифровые инструменты должны использоваться как вспомогательный ресурс, а не замещать фундаментальные знания и навыки специалистов в образовании и здравоохранении.