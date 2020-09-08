Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Галии Куттыкожановой, дети и подростки менее подвержены заболеванию, чем взрослые, и составляют от одного до пяти процентов. Подавляющее большинство всех описанных случаев заболевания у детей связаны с контактами с заболевшими взрослыми. Не менее четверти детей переносят инфекцию бессимптомно. Осложненные формы болезни развиваются у детей с сопутствующими заболеваниями, рассказала специалист. "Факторы риска тяжелого заболевания - это: дети до одного года, дети с дефицитом массы тела (более 30 процентов), рахитом, железодефицитной анемией, с бронхиальной астмой, пороками сердца, патологией эндокринной, выделительной систем, гемоглобинопатиями с метаболическим синдромом, онкозаболеваниями, иммунодефицитные состояния разного генеза (в 1,5 раза чаще регистрируют пневмонии), коинфекция (риносинцитиальный вирус, риновирус, бокавирус, аденовирус), что утяжеляет течение заболевания и приводит к поражению нижних отделов респираторного тракта", - прокомментировала Галия Куттыкожанова. Врач также рассказала, как можно распознать коронавирус у ребенка. "Можно распознать по таким симптомам, как: повышение температуры тела, непродуктивный кашель, миалгия, боль в горле, заложенность носа, нарушение носового дыхания, головная боль (чаще у детей старшего возраста), "ковидные" пальцы (внешне похожи на отмороженные), симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, диарея, рвота) чаще, чем у взрослых, нарушения вкуса и обоняния, в силу особенностей дети раннего возраста могут не предъявлять слабость, вялость, недомогание", - сказала врач. Также врач упомянула, что при тяжелом течении у детей может наблюдаться сухой кашель, одышка, учащенное и затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.