Результаты конкурса опубликовала республиканская конкурсная комиссия, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Республиканская конкурсная комиссия опубликовала результаты присуждения государственных образовательных грантов для поступления в вузы Казахстана. Обладатели грантов: общий конкурс; сироты; инвалиды; диаспора; военные; Серпiн. Узнать результаты также можно через телеграм-бот. Для этого необходимо ввести индивидуальный код тестируемого. В конкурсе на присуждение грантов в этом году участвовали 64 452 абитуриента. 52 337 человек претендовали на гранты с казахским языком обучения, 11 757 – с русским языком, 87 человек – с английским. Ещё 5 000 грантов дополнительно будут предоставлены абитуриентам из многодетных и малоимущих семей, которые не получат гранты в рамках общего конкурса. Для этого им надо будет обратиться в акиматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.