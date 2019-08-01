Иллюстративное фото mebel-steel.kz В Казахстане намерены запретить госзакупки мебели, одежды, обуви, стройматериалов иностранного производства. Соответствующий проект постановления Правительства опубликовали для публичного обсуждения. - При осуществлении госзакупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, по перечню (...), за исключением товаров, не производимых на территории РК. Допустить к участию в государственных закупках товары, произведённые юридическим лицом РК, имеющим сертификат о происхождении товара формы CT-KZ и индустриальный сертификат, – говорится в документе. В случае принятия постановления, запрет будет действовать в течение двух лет. В перечень товаров, на которые планируют распространить ограничения, входят: костюмы спортивные, лыжные и купальные, предметы одежды прочие; бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное; водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней; прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы; обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи; обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов; обувь прочая; мебель офисная деревянная; мебель офисная металлическая; портландцемент и цементы. Проект постановления принимается для защиты внутреннего рынка. Принимаемые меры придадут стимул развитию отечественного производства лёгкой, мебельной промышленности и строительных материалов, увеличению производственной загрузки предприятий, говорится в пояснительной записке к документу. Публичное обсуждение проекта продлится до 13 августа 2019 года. 26 июля сообщалось, что премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление, по которому государственным органам Казахстана на два года запретили в рамках госзакупок приобретать легковые автомобили иностранного производства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.