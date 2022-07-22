- По оценкам специалистов «Казселезащиты», опасность прорыва ледниковых озёр в горах Алматы сохраняется, селеопасная обстановка находится на особом контроле. В связи с повышением температурного режима происходит таяние ледников, которые освободились от зимнего снега примерно на 40-80%. Большинство моренных озёр заполнены, но уровень воды в них соответствует безопасной отметке, поверхностные стоки находятся в пределах нормы, - рассказали в ведомстве.

Фото: ДЧС Алматы В пресс-службе ДЧС мегаполиса сообщили, что министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Алматы Ерболат Досаев провели аэровизуальное обследование состояния моренных озёр для мониторинга за селевой безопасности.В качестве превентивных мер строятся две плотины. В ущелье Аюсай плотину достроят до конца 2022 года, в ущелье Аксай – до конца 2023 года.