– После родов дочь 10 дней провела в коме, врачи сказали готовиться к худшему. Но она пришла в себя, однако сложные роды отразились на здоровье малышки. С тех пор мы часто посещаем клиники и обходим врачей, ездили в Новосибирск, в Алматы, в Ташкент и в Москву, получали пересадку стволовых клеток. Улучшения есть, и они значительные, укрепился иммунитет, - рассказывает девушка.

– Я понимаю, что моя дочь, как бы я этого не хотела, никогда не будет полноценно здоровой, но согласна на всё, лишь бы ей хоть немного было легче. Шестого августа нас ждут в клинике Healthis Assistance в Турции, будем проходить курс пересадки стволовых клеток. Билет на перелёт мы уже приобрели, само лечение обойдётся нам в семь миллионов тенге, пять из них им удалось собрать. Не хватает ещё двух миллионов тенге, - говорит Алия.

+7 707 652 3550 Бибигуль Айтпаева - бабушка Каусар.

Фото предоставлено Алией Умировой У маленькой Каусар Алтынбеккызы целый букет заболеваний - ДЦП, эпилепсия, ишемия головного мозга, киста и внутренняя гидроцефалия. В свои пять лет малышка не может ходить, сидеть, ползать, разговаривать и даже есть, питается она через зонд. Кроме этого у неё повышенное выделение мокроты, и чтобы девочка не задохнулась, мама и бабушка регулярно проводят санирование (очистка органа - прим. автора). Мама Каусар Алия Умирова вспоминает, что беременность протекала без осложнений, все анализы она сдавала вовремя и ответственно относилась к своему здоровью.Помимо вышеперечисленных проблем у Каусар проблемы со зрением, у неё не концентрируется взгляд. По словам Алии Умировой, ни одна клиника не даёт гарантию, что малышка сможет полностью излечиться, однако малейшее улучшение для неё играет важную роль.Девушка воспитывает дочь одна, супруг ушёл из семьи и финансово не помогает. Самостоятельно собрать два миллиона тенге за столь короткий срок она не может. Алия обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь собрать недостающую сумму, иначе Каусар не сможет получить лечение. Все, кто желает помочь малышке, могут перечислить средства на счет в Kaspi: 5169 4971 4308 1077. Счёт привязан к номеру