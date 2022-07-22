На полноценный курс реабилитации не хватает двух миллионов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено Алией Умировой
У маленькой Каусар Алтынбеккызы целый букет заболеваний - ДЦП, эпилепсия, ишемия головного мозга, киста и внутренняя гидроцефалия. В свои пять лет малышка не может ходить, сидеть, ползать, разговаривать и даже есть, питается она через зонд. Кроме этого у неё повышенное выделение мокроты, и чтобы девочка не задохнулась, мама и бабушка регулярно проводят санирование (очистка органа - прим. автора).
Мама Каусар Алия Умирова вспоминает, что беременность протекала без осложнений, все анализы она сдавала вовремя и ответственно относилась к своему здоровью.
– После родов дочь 10 дней провела в коме, врачи сказали готовиться к худшему. Но она пришла в себя, однако сложные роды отразились на здоровье малышки. С тех пор мы часто посещаем клиники и обходим врачей, ездили в Новосибирск, в Алматы, в Ташкент и в Москву, получали пересадку стволовых клеток. Улучшения есть, и они значительные, укрепился иммунитет, - рассказывает девушка.
Помимо вышеперечисленных проблем у Каусар проблемы со зрением, у неё не концентрируется взгляд. По словам Алии Умировой, ни одна клиника не даёт гарантию, что малышка сможет полностью излечиться, однако малейшее улучшение для неё играет важную роль.
– Я понимаю, что моя дочь, как бы я этого не хотела, никогда не будет полноценно здоровой, но согласна на всё, лишь бы ей хоть немного было легче. Шестого августа нас ждут в клинике Healthis Assistance в Турции, будем проходить курс пересадки стволовых клеток. Билет на перелёт мы уже приобрели, само лечение обойдётся нам в семь миллионов тенге, пять из них им удалось собрать. Не хватает ещё двух миллионов тенге, - говорит Алия.
Девушка воспитывает дочь одна, супруг ушёл из семьи и финансово не помогает. Самостоятельно собрать два миллиона тенге за столь короткий срок она не может. Алия обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь собрать недостающую сумму, иначе Каусар не сможет получить лечение.
Все, кто желает помочь малышке, могут перечислить средства на счет в Kaspi: 5169 4971 4308 1077. Счёт привязан к номеру +7 707 652 3550 Бибигуль Айтпаева - бабушка Каусар.
