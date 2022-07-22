- Жильцы дома №50, у нас случилось происшествие, двоих детей чуть не украл мужчина. Дети забежали в подъезд, стучали во все квартиры, никто не открывает. Детей - человек 15. Добежали и до нас, я вместе с ними выбежала на улицу, вызвала полицию, дали ориентировку, поехали искать. Убедительная просьба, родители, выпускайте детей и говорите, чтобы они были во дворе дома и смотрите за ними в окна. Следите, пожалуйста, за ними, - говорится в рассылаемом сообщении.

- Принятыми мерами установлен 25-летний мужчина, который состоит на учёте в Областном центре психического здоровья. С ним проведена профилактическая работа. В ходе разбирательств выяснилось, что родители детей претензий ни к кому не имеют, - пояснили в ведомстве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА В мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение, в котором якобы местная жительница описывает произошедший инцидент в доме на улице Жангир хана.Между тем в департаменте полиции ЗКО сообщили, что данный факт зарегистрирован в Зачаганском отделе.Подозреваемый находился на детской площадке, дети стали дразнить и кидать в него камни, на что мужчина разогнал детвору.