До конца июля в Атырау доставят ещё 680 тонн сахара, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО завезли пять вагонов сахара Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители пожаловались, что им приходится буквально гоняться за товаром.
- В «Лидере» обещали реализовывать в 13:00. Хорошо, я пришла дисциплинированно. Мне ответил продавец, что теперь в девять утра. На завтра я подошла к девяти, но другие продавцы сообщили, что продавать сахар начнут, «наверное, в обед». Считаю, это просто издевательство над нами, пенсионерами, которые ходят по жаре в магазин, - говорит жительница Атырау Нина Ермолина.
На прошлой неделе руководитель отдела областного управления предпринимательства и туризма Нурдаулет Жумаситов сообщил, что с мая по июнь два завода поставили более 1 200 тонн сахара. И также отметил, что до конца месяца в Атырау доставят ещё 680 тонн сахарного песка. Ранее в Атырау сахар продавали по два килограмма в руки. Власти уверяют, что дефицит спровоцировал ажиотажный спрос на продукт.