23 дня назад в Областном перинатальном центре на свет появилась тройня: Амина, Мадина и Рамина, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
У семейной пары 29-летнего Елдоса Сагадатова и 28-летней Акмарал Жумазовой из посёлка Жанибек родилась тройня. Теперь в семье пятеро детей. Старшая девочка рождена в 2016 году, сын - в 2018 году. Сегодня, 22 июля, счастливую маму выписали из роддома вместе с малышами.
Заведующая отделения патологии новорождённых Областного перинатального центра Асель Нигметова рассказала, что роженица поступила к ним на 35-ой неделе беременности.
- Первый ребёнок родился весом 2 400 грамм, второй - 2 650 грамм и третий - 1 900 грамм. Состояние стабильное, после рождения находились в патологии новорождённых в связи с малым весом. Дети прикладываются к груди. Мама и девочки чувствуют себя хорошо. Сейчас Амина весит 2 705 грамм, Мадина - 2 900 грамм и Рамина - 2 018 грамм, - пояснила Асель Нигметова.
Мама девочек Акмарал Жумазова рассказала, что в роддоме они пробыли 23 дня.
- Себя я чувствую хорошо, дочки тоже. Я благодарна врачам за профессионализм и заботу в стенах роддома. В 12 недель беременности мы узнали, что будет тройня. Очень обрадовались и вот уже нас выписывают. Девочки крепкие, все они разные по характеру. Самая активная это младшая дочка Рамина, думаю будет самой шустрой. Амина и Мадина поспокойнее, - сказала Акмарал Жумазова.
Отец тройни поблагодарил всех за внимание и отметил, что он безмерно счастлив. Имена для девочек супружеская пара выбирала вместе. Елдос Сагадатов работает учителем - преподает труд, супруга - учитель физики.
- Очень обрадовались, когда узнали такую новость. Не знали, верить этому или нет. Три дочки сразу - подарок Всевышнего. Рад, что все здоровые и что роды прошли успешно. Теперь я многодетный отец. Не думал, что в этом возрасте стану многодетным отцом, - сказал Елдос.
Стоит отметить, что в этом году это первая рожденная тройня в ЗКО. В 2019 году в Уральске появилась на свет тройня. У семьи Гупрановых родились девочки, которых назвали Козайым, Жанайым и Бегайым. В прошлом году у семьи из Шынгырлауского района появились на свет три мальчика, их назвали Айдын, Айбар и Омар.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
