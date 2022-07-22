– Сотрудники управления полиции Бостандыкского района задержали правонарушителей. Их непристойные действия квалифицированы по статье «Мелкое хулиганство». Материалы производства направлены в суд, решением которого молодые люди подвергнуты административному аресту сроком на 10 суток каждый, - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что административный суд вынес приговор 25-летней девушке и 19-летнему юноше, которые катались на самокате обнажёнными. Наказали и водителя иномарки. Его пассажирка снимала обнажённых самокатчиков из люка авто.