Теперь у главы региона не четыре, а три заместителя, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чиновника от образования оштрафовали в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В марте этого года в своём послании народу Казахстана президент подчеркнул, что у акимов регионов должно быть не более трёх заместителей. Только в крайнем случае разрешается четыре. Что касается акима ЗКО Гали Искалиева, то до сегодняшнего дня у него было четыре заместителя. Однако этот пост покинул Тлепберген Каюпов. Его назначили руководителем управления финансов. Ранее эту должность занимал Нурлан Есенгалиев, который отныне будет заместителем Каюпова.
– Согласно поручению президента об ограничении количества заместителей акимов областей, постановлением правительства, распоряжением акима ЗКО заместитель акима области Тлепберген Каюпов назначен руководителем областного управления финансов, - говорится в сообщении акимата области.
На должности заместителя акима ЗКО остались Арман Утегулов (курирует сферу сельского хозяйства и земельных отношений), Бакытжан Нарымбетов (курирует молодёжную политику, развитие языков, культуру, образование, спорт и социальную защиту) и Темирхан Мендигалиев, в ведении которого будут такие сферы как строительство, ЖКХ, автомобильные дороги и транспортная инфраструктура.