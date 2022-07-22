Сейчас территория вахтового городка даже не охраняется, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
В 2018 году в области громко презентовали проект строительства нефтеперерабатывающего завода
в селе Алгабас Теректинского района. Его должны были построить за счёт инвестиций казахстанских и арабских бизнесменов. Обещали начать строительство в 2018 году и закончить в течение двух лет. После ввода в эксплуатацию на заводе должны были перерабатывать нефть и производить высококачественный автомобильный бензин, дизельное топливо, керосин и битум. Это означало бы сокращение импортозависимости, а также создание сотни рабочих мест для местных жителей.
Однако в 2019 году между заказчиком ТОО «АВS-Мунай» и ТОО «Евро Стандарт ЛТД» возникли разногласия
и строительно-монтажные и проектные работы на объекте приостановились. В результате в ТОО «Евро Стандарт ЛТД» образовалась задолженность по заработной плате за сентябрь 2019 года перед 132 работниками в размере 12,6 миллиона тенге. Из-за приостановки строительства завода пострадали также предприниматели
, которые предоставляли в аренду спецтехнику, осуществляли поставки ГСМ, строительных материалов, предоставляли услуги по организации питания, вывоза и утилизации отходов и охраняли объект. Возмущенные представители субподрядных организаций даже написали письмо главе государства и попросили его помочь решить сложившуюся проблему.
Тогда заместитель директора «ABS-Мунай» Евгений Кейкиев заявил, что никакой задолженности
у компании перед ТОО «Евро Стандарт ЛТД» нет. Судебные тяжбы проходили в Нур-Султане, и по последней информации завершились в пользу ТОО «АВS-Мунай». Осенью 2021 года в компании пообещали, что весной 2022 года строительно-монтажные работы будут возобновлены. Однако этого не произошло.
21 июля мы решили посмотреть на всё своими глазами. На месте, где когда-то кипела работа, трудились сотни человек и ездили десятки спецтехники, остались лишь заброшенные общежития, где жили рабочие. Окна сооружения плотно закрыты, но двери отсутствуют. Видимо кому-то они приглянулись. Пустует и место трансформатора, осталась лишь загороженное сеткой место и торчащие провода. Территория проросла травой, кое-где можно увидеть остатки строительных материалов. На воротах в объект висит замок и предупреждение, что ведётся видеонаблюдение, однако самих камер мы найти не смогли. Скорее всего, их тоже сняли.
Обойдя территорию по периметру, мы пришли к выводу, что объект даже не охраняется. Однако следов взлома мы тоже не увидели, видимо выносили всё оборудование «свои». Сам завод должен был располагаться недалеко от вахтового посёлка. Здесь лишь разровняли землю, остальную работу выполнить, видимо, не успели.
Местные жители говорят, что к территории почти никто не приезжает, по крайней мере они никого не видели.
– Изначально сюда часто приезжали начальники, не знаем кто. Сейчас тишина. Жаль, что не достроили завод. Многие наши жители пошли бы туда работать, в селе ведь работы нет. Не пришлось бы на заработки ездить далеко, - говорят местные жители.
В день нашей поездки посёлок Алгабас посетили депутаты сената парламента Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова. Они встречались с населением и мы тоже смогли задать свой вопрос по поводу строительства нефтеперерабатывающего завода.
Заместитель акима Теректинского района Амангельды Тугузбаев рассказал, что после введения в эксплуатацию на заводе планировалось выпускать продукцию нескольких наименований: бензин, дизельное топливо, битум, керосин, сжиженный углеводородный газ.
– Заказчиком являлось ТОО «АВS-Мунай», которое в договоре с арабской инвестиционной компанией должны были инвестировать в строительство этого завода 420 миллионов долларов. На закрытом конкурсе ТОО «Евро Стандарт ЛТД» из Украины выиграло тендер, строительство началось, было вложено порядка 30 миллионов долларов. Но позже между ними начались какие-то внутренние проблемы, на этом строительство остановилось. Акимат района в курсе этой проблемы. В конце прошлого года приезжали представители ТОО «АВS-Мунай», мы им задавали эти же вопросы. Ведь согласно этого проекта на заводе должны были работать 500 человек. Здесь же есть взаимосвязь с поступлениями налогов в бюджет. На тот момент ситуация сложилась такая, что ни инвестиционная компания, ни подрядчик, ни заказчик не смогли между собой найти компромисс для продолжения строительства, - рассказал Амангельды Тугузбаев.
Далее, по его словам, представители подрядной организации стали снимать оборудование, железную дорогу, рельсы. Акимат района предпринял попытки остановить это, подключили органы внутренних дел и на этом всё.
– Что будет дальше и как это будет происходить - в компании нам не смогли пояснить. Охранять имущество частных компаний за счёт бюджета мы не имеем права. Мы несколько раз писали им, говорили, что их имущество разграбляется, увозиться и что им нужно принять меры. Они от проекта не отказываются, обещают приехать, но по срокам ничего не говорят. Мы выражаем надежду, что строительство возобновится, что принесёт пользу не только нашему району, но и всему государству, - отметил Амангельды Тугузбаев.
Стоит отметить, что ТОО «АВS-Мунай» получило 73 гектара земли в аренду на 49 лет. Изъять земельный участок за неосвоение власти тоже пока не могут, так как фактически строительство начато и от него никто не отказывается.
Дозвониться до представителей ТОО «АВS-Мунай» нам не удалось, городские номера не отвечают, сотовые - отключены.
