Орал қаласында синтетикалық есірткілердің таралуына қарсы бағытталған #сатқындар бағыты аясында Жастар қоғамдық бірлестігі «Дала Қырандары» тарапынан 2026 жылғы алғашқы рейдтік іс-шара өткізілді.

Рейд Орал қаласы мен оған қарасты аумақтарды қамтыды. Іс-шараға 107 қыран қатысып, олар 11 жасаққа бөлініп, қала мен аудан аумақтарында жұмыс жүргізді.

Рейдтік іс-шаралар келесі аумақтарды қамтыды:

1. Екінші жұмысшы ауданы;

2. Депо ауданы, Петровский көшесі;

3. Қазақ ауыл (Зачаганск ауданы);

4. Орталық базар аумағы;

5. Бәйтерек ауданы, Плодовощной кенті;

6. Зачаганск ауданы;

7. Сарайшық және Саяхат аумақтары;

8. Меловые горки ауданы;

9. 4, 6, 7 және 10-шағынаудандар;

10. Ескі әуежай ауданы;

11. педагогикалық институт пен педагогикалық колледж аумағы;

12. «Зенит» зауыты аумағы;

13. Теректі ауданы, Подстепный ауылы.

Антинаркотикалық рейдтер «Дала Қырандары» ұйымының 4 негізгі қызмет бағытының бірі — #сатқындар бағыты аясында жүзеге асырылады.

Аталған рейд 2026 жылғы алғашқы рейд болып, өңірдегі алдағы жоспарлы жұмыстарға бастау берді.