Орал қаласында синтетикалық есірткілердің таралуына қарсы бағытталған #сатқындар бағыты аясында Жастар қоғамдық бірлестігі «Дала Қырандары» тарапынан 2026 жылғы алғашқы рейдтік іс-шара өткізілді.
Рейд Орал қаласы мен оған қарасты аумақтарды қамтыды. Іс-шараға 107 қыран қатысып, олар 11 жасаққа бөлініп, қала мен аудан аумақтарында жұмыс жүргізді.
Рейдтік іс-шаралар келесі аумақтарды қамтыды:
1. Екінші жұмысшы ауданы;
2. Депо ауданы, Петровский көшесі;
3. Қазақ ауыл (Зачаганск ауданы);
4. Орталық базар аумағы;
5. Бәйтерек ауданы, Плодовощной кенті;
6. Зачаганск ауданы;
7. Сарайшық және Саяхат аумақтары;
8. Меловые горки ауданы;
9. 4, 6, 7 және 10-шағынаудандар;
10. Ескі әуежай ауданы;
11. педагогикалық институт пен педагогикалық колледж аумағы;
12. «Зенит» зауыты аумағы;
13. Теректі ауданы, Подстепный ауылы.
Антинаркотикалық рейдтер «Дала Қырандары» ұйымының 4 негізгі қызмет бағытының бірі — #сатқындар бағыты аясында жүзеге асырылады.
Аталған рейд 2026 жылғы алғашқы рейд болып, өңірдегі алдағы жоспарлы жұмыстарға бастау берді.