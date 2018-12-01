9 қабатты тұрғын үй Зашаған кентінде орналасқан. Үйдің құрылысы 2017-жылы басталған болатын. 120 пәтердің кілтін түрғындарға Батыс Қазақстан облысының əкімі Алтай Көлгінов арнайы келіп табыстап, қуаныштарына ортақтасты. Қоныс той Тұңғыш Президент күнімен тұспа-тұс келіп, мерекеде оралдықтарға ерекше тарту болды. -""Нұрлы жер", "7-20-25", "Қол жетімді баспана-2020" бағдарламалары арқылы жыл сайын баспанаға мұқтаж жандарға үй салынып жатыр. Орал қаласында 24 көп қабатты үй тұрғызылса, аудандарда 104 үй салынды. Келесі жылы қала маңындағы аумағы 450 гектар Ақжайық шағын ауданында 150-ден астам үй бой көтереді. Қазір инженерлік-коммуналдық желілер тартылып жатыр. Халықтың əл-ауқатын арттыруда елбасының еңбегі зор",- деді қоныс той иелерін құттықтап, шаңырақтарына бақ-береке тілеген облыс əкімі Алтай Сейдірұлы Көлгінов. Құрылысқа 1 миллиард теңгеден аса қаражат жұмсалған. Аталмыш сома республикалық жəне жергілікті бюджеттен бөлінген. Жауапты жұмыс "ЖайықСелС­трой" ЖШС-не сеніп тапсырылған болатын. Бір жылдан астам уақытта бос жатырған орында 9 қабатты тұрғын үй бой көтеріп отыр. Жаңа үй "Нұрлы жер" бағдарламасы бойынша салынған. Пəтерлерге үй кезегінде тұрған азаматтар мен "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің" салымшылары ие болды. Тұрғын үйдің ауласы абаттандырылған, балалар алаңқайы жасақталған. Биылғы жыл Орал қаласының құрылыс саласы үшін жемісті жыл болды. Тәуелсіздік күніне орай шаһарымызда жаңа мектеп, көпқабатты тұрғын ү­йлер пайдалануға бер­ілгелі отыр. Осы жылы облыс орталығында «Нұрлы жер» бағдарламасы бойын­ша тұрғын үй құрылыс­ына 11 миллиард теңге бөлінген. Бұл қарж­ыға жалпы саны 1506 пәтерлік 13 көп қабатты үй салынуы тиіс болатын. Ал облыста 3500 пəтер жаңа иелеріне табысталған. Облыс əкімі өңірде урбанизация үдерісі жүріп жатқанын атап өтті. Алдағы жылдары қала халқының саны жарты миллионға жетеді деп күтілуде. Сондықтан тұрғын үй құрылысы жоғары қарқынмен жүруде. Сондай-ақ əлеуметтік нысандар да салынып жатыр. Мектеп, емхана, балабақша, аурухана сынды мекемелердің де саны артпақ. Жаңа жылда бұл бағытқа жоспарланған жұмыс орасан. Арман КУРМАНАЛИЕВ