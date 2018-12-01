Жаңа спорт кешен жеке инвестиция еснбінен бой көтерген. Тұңғыш Президент Күніне орай ғимарат көпшіліктің қолданысына табысталды. 1-желтоқсаннан бастап тұрғындар кешенге келіп жаттығып, спорттық құрал-жабдықтарды пайдалана алады. Нысан Егізбаев көшесі 45 мекен-жайында орналасқан, эстетикалық бағыттағы гимназия ауданы. Кешеннің ашылу салтанатына Батыс Қазақстан облысының əкімі Алтай Көлгінов пен Орал қаласының əкімі Мұрат Мұқаев та қатысып, спортпен шұғылдануға жасалған жағдайдың қаншалықты маңыздылығын атап өтті. Кешен құрылысының жобасына 100 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалған. Аталмыш самомаға жер телімін сатып алу, инфрақұрылым жүргізу жəне құрал-жабдық сатып алу енеді. Бұл жөнінде жобаға мұрындық болған Амангелді Таспихов мəлімдеді. -"Осы жерде бұрын жер үйлер болатын. Оларды сатып алып, бұзып, орнына көп функционалды кешен салдық. Спорт нысанында үстел теннисімен, бадминтонмен, волейболмен, баскетболмен жəне бимен айналысуға мүмкіндік бар. Мемлекеттік қызметкерлер де осында жаттығып, шараларын өткізе алады"-деді депутат Амангелді Таспихов өз сөзінде. -"Денсаулық-адамзаттың басты құндылығы. Егер біз салауатты өмір салтын ұстансақ, бізде бəрі жақсы болады. Еліміздің болашағы мен жақындарымыз үшін көп пайдалы əрекет жасай аламыз. Елбасымыз өз жолдауында инфрақұрылымды жақсарту қажетін баса айтты. Биыл Бөрлі ауданында жəне Орал қаласында спорт кешені ашылды. Бұл нысан жеке бастамамен тұрғызылды. Осындай іске атсалысқан мəслихат депутаты Амангелді Таспиховқа алғыс білдіремін",-деді жиында сөз алған БҚО əкімі Амангелді Таспихов. Ашылу салтанатына орай үстел теннисінен турнир оздырылып, əр түрлі жастағы азаматтар шеберліктерін сынға салып көрген болатын. Араларында ересектер де, жастар да бар. -"Мен спорт залдардың көбеюін қос қолдап қолдаймын. Жастар бос уақытын осында келіп тиімді өткізсе қуанар едім. Мен спортқа жастайымнан құштар болдым. Жаңа кешенде көп құрал-жабдықтар орналасыпты. Жақсы екен! Осындай спорт залдар көбірек салына берсе деп тілеймін,-дейді қала тұрғыны Мұрат Айталиев. Арман КУРМАНАЛИЕВ