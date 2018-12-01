Фото из архива "МГ" В пресс-службе отдела физической культуры и спорта г. Уральска сообщили, что сегодня, 1 декабря, в честь Дня Первого Президента вход на стадион для всех бесплатный. Катания будут проходить с 11.00 до 23.00. Платный лишь прокат коньков. В будние дни стадион будет работать с 18.00. Вход на стадион для любителей катания на коньках будет стоить 200 тенге. Прокат коньков вам обойдется в 350 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.