Новый 9-этажный дом располагается в Зачаганске по ул. Монкеулы, 85/4. Торжественное вручение ключей от квартир было назначено на 11 часов утра. Нужно отметить, что даже сильный мороз не помешал счастливым новоселам прийти и в праздничной обстановке забрать ключи от долгожданной квартиры. - Мы сегодня получим ключи от квартиры. Конечно, очень рады, спасибо большое нашему правительству, что есть возможность копить и получать новые квартиры. всех с праздником, - говорит обладательница новой 2-комнатной квартиры . Собравшихся поздравил аким ЗКО Алтай Кульгинов. - Дорогие уральцы и жители нашего региона, я хочу поздравить вас с этим прекрасным праздником - Днем Первого Президента. Мечтой наших предков было обрести независимость, избирать своего президента, работать во благо своего государства, трудиться, радоваться, помогать друг другу, жить в мире и добрососедстве с нашими соседями и быть узнаваемыми с положительной стороны во всем мире. Вот такая задача стоит перед нами. Во главе с нашим президентом, первым президентом независимого Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым Казахстан сегодня знает весь мир с хорошей стороны, все знают, что есть такая новая независимая страна, в нем проживает трудолюбивый многонациональный народ и государство делает все, чтобы качество жизни народа улучшалось. В своем послании президент отметил, что качество жизни - это жилье, дом для молодых семей, для нуждающихся, всех, кто работает. Мы не делим людей на классы - жители страны - это весь наш единый многонациональный народ. И государство во главе с президентом делает все, чтобы вам было комфортно в нем жить, а мы со своей стороны должны трудиться во благо нашей родины, - обратился к присутствующим Алтай Кульгинов. По словам главы региона, в этом году в Уральске по госпрограммам строится 24 жилых многоквартирных дома, один в Аксае, 104 дома в районах, то есть всего будет построено более 3500 квартир. - Если посмотреть, то даже в советское время не строили столько жилья. Это и есть результат нашей независимости. Кроме того, президент выделил, что для народа также необходима качественная питьевая вода, хорошие дороги, рабочие места, малый и средний бизнес должен работать, сельское хозяйство нужно поддерживать, создавать рабочие места, а остальное мы с вами должны сделать, то есть государство создает условия, а мы должны трудиться. Это наша работа. Никто за нас нашу страну поднимать не будет. Я сегодня хочу поздравить с Днем Первого Президента, с новосельем вас, - поздравил собравшихся аким области. По словам руководителя управления строительства ЗКО Алтынбека Кайсагалиева, в сданном доме 50% жителей являются вкладчиками Жилстройсбербанка, а вторая половина очередниками. - Таким образом, 120 семей сегодня станут новоселами. Данный дом был построен по программе "Нурлы жер". На эти цели было выделено 13,5 млрд тенге. Темпы жилищного строительства растут, если сравнить с 2017 годом, то идет рост строительства на 20%. В этом году мы вводим в эксплуатацию 430 тысяч квадратных метров жилья. Планируем сдать 180-квартирный жилой дом к 16 декабря. Это 100% для очередников, - сообщил Алтынбек Кайсагалиев.