Уникальный мост, возведенный полностью из бетона и без опор, является единственным подобным сооружением в Казахстане, сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области. Строительство моста длиною в 860 метров и шириной - 13 метров началось в 2014 году по поручению управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области. Грузоподъемность нового моста через реку Урал в районе села Махамбет составляет 180 тонн, общая длина подъездных путей – 8,5 километра. Автомобильный мост через реку Урал является седьмым мостом в рамках реализации программы развития транспортных перевозок. Новый мост разгрузит областной центр от пробок, а также создаст новый транспортный коридор для соседних областей в направлении Атырау-Актобе-Астрахань и Атырау-Уральск. Мост объединил не только берега реки Урал, но и 10 сельских округов по обеим сторонам реки, в которых проживают около 40 тысяч человек. Раньше жители должны были передвигаться на другую сторону реки с помощью парома или в зимнее время по льду, ежеминутно подвергая себя опасности. А для того чтобы попасть в районную больницу, нужно было проехать через областной центр, который находится в 100 километрах.