По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег, днем потеплеет до -8, ночью столбик термометра опустится до -18. В Атырау днем возможен снег с дождем, температура воздуха составит 2 градуса выше нуля, ночью до -6. В Актобе днем будет солнечно, 6 градусов ниже нуля, ночью 20 градусов мороза. В Актау, по прогнозам синоптиков, также снег с дождем, днем +7, ночью до -2.