По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО, в 15.42 часов на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о том, что ул.Сдыкова, 16, пожар. - Горела кровля и потолочное перекрытие частного жилого дома на площади 120 кв. м. Пожар ликвидирован в 18.04 силами ГУ "СПиАСР". На место горения выезжали 16 человек личного состава и 6 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.