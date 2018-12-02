Столько раз на протяжении ремонта приходилось докупать массу разных дополнительных стройматериалов и вспомогательного инструмента. Если бы первая смета была полноценной и мы бы сделали разовую закупку в магазине, где предусмотрены скидки при покупке на большую сумму, то хорошо бы сэкономили. Во-первых, на доставке. Во-вторых, выгаданных денег хватило бы на организацию небольшой пирушки в честь окончания ремонта.Лучше бы мы до ремонта побывали у друзей, которые поменяли стеклопакеты. Теперь у них практически не слышен шум со двора, хотя живут на втором этаже и детская площадка прямо под окнами. Да и в морозы в квартире сохраняется комфортная температура, хотя батареи центрального отопления не такие уж и горячие. Вот как теперь жить? Следующим летом заняться вопросом и опять пережить период, когда нужно таскать вещи и мебель из комнаты в комнату, чтобы они не покрылись тоннами пыли? Или жить со старыми стеклопакетами, физически ощущая в холодные дни, как тепло рекой вытекает через них?Как только спецы по ремонту теряют денежную мотивацию, они напрочь утрачивают желание не только быстро, но и качественно работать. Штукатурка одной комнаты растягивается на месяц. К дорогущей сантехнике относятся как к б/у материалу, которому одна дорога – на мусорку. Плитка со стены в ванной отваливается сразу после хлопка дверью, закрытой за мастером, посчитавшим, что он с нами в расчете.Отчищать капли новой краски, монтажной пены со стекла, панелей и прочих участков так же весело, как и остатки старой. При этом, как ни старайся, на уже обновленной поверхности появляются то зазубрины, то следы от пальцев. Хотя ты корпишь над каждым участком с такой же ответственностью, как знаменитый кардиохирург во время операции. А ведь скотч стоит копейки: хоть все помещение бы обклеили, дыры в бюджете не получили! Но, блин, поленились. Вот и прощай маникюр и кругленькая сумма на его восстановление.Когда после ремонта рассказали знакомому, сколько мешков сухой смеси ушло на выравнивание пола в кухне, он очень долго смеялся. И объяснил, что такого количества хватило бы на покрытие во всех комнатах нашей солидной трешки. Получается, что мы не только себе ремонт сделали, но еще мастеру знатно так помогли пополнить запасы.«Да что ему будет! Линолеум гладкий, качественный, отмоем быстро». Ага, конечно. Сизифов труд. Одно пятнышко от ляпа при намокании разбухает, впитывается в тряпку, после чего она становится огромной такой кисточкой, оставляющей за собой разводы. Раз-два и готовы новые полоски. Меняй тряпку, меняй воду, становись во всем известную позу и начинай процесс сначала. И так раз десять в каждой комнате. Убиться хочется уже после пятого повтора. Или растерзать того, кто отговорил застелить пол газетами и зажал денег на дешевую клеенку.