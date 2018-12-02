Полезные свойства меда, имбиря и лимона

Мед

Имбирь

Лимон

воздействует на весь организм, в том числе на психоэмоциональное состояние;

надежно оберегает от простуды;

заметно укрепляет иммунитет;

придает сил для любой работы;

улучшает кровообращение;

корректирует обмен веществ, помогая даже распрощаться с лишним весом.

Пошаговый рецепт витаминной смеси для иммунитета с фото

Ингредиенты:

имбирный корень - 60 г; лимоны - 2 шт.; мед – 75 мл.

Приготовление

Употреблять этот едва ли не самый лучший состав среди себе подобных желательно после семидневного настаивания в темном прохладном месте или холодильнике.

Одна столовая ложка в день способна укрепить здоровье и позволить защитным силам организма победить любую простудную инфекцию. Разовая доза – 1 ч.л., но она может быть уточнена у доктора.

Чтобы поднять иммунитет, эту смесь употребляют в течение двух недель. Желательно делать это за полчаса до еды, запивая теплой водой.

Можно залить витаминную смесь горячей водой или добавить в чашку с уже готовым чаем.

заболевания ЖКТ; гепатит; кардиологические болезни; геморрой; гипертензия; маточное кровотечение; аллергия на один из компонентов; кормящим мамам и т.д.

Резюме

Не обязательно обращаться к аптекарю. Да, он охотно насоветует море новомодных дорогущих, но бесполезных для отдельно взятой ситуации пилюль. Есть более приятный и полезный способ не дать себе заболеть. Это смесь для иммунитета, в составе которой - только все полезное и натуральное. Это всем известные природные лекарства - мед, лимон и имбирь.Это уникальный природный антибиотик. Он содержит в своем составе массу полезностей виде набора витаминов, аминокислот и микроэлементов. Кроме широкого применения в кулинарии, природный иммуностимулятор надежно защитит от вирусов. Его дают даже детям, если у них нет аллергии.Кроме специфического вкуса и аромата, этот природный антисептик положительно воздействует на иммунитет. Отлично себя показали и его разогревающие, антибактериальные и противовоспалительные качества, способность быстро очищать кровь. Целебный корень, примененный в определенных количествах, облегчает кашель.Известный всем цитрус с бесподобным вкусом насыщен большим количеством витамина С, микроэлементов и эфирных масел Употребляемый в чистом виде или в составах из трав, чая и т.п., лимон оказывает неоценимую помощь в борьбе с вирусами и бактериями. Каждый в отдельности ингредиент уникален, и может употребляться в разных пропорциях и составах. Приготовленный в домашних условиях, этот мощный биостимулятор окажется полезнее многих покупных препаратов, т.к.:Итак, для этого процесса понадобится всего трио ингредиентов, несколько минут времени и удобная посудинка для хранения.Для начала подготавливают весь набор продуктов. Затем отмеряют нужное количество меда. Он может быть и в засахаренном состоянии. Имбирь промывают под краном и, промокнув бумажной салфеткой, освобождают не только от толстой кожицы, а и по возможности от волокнистой части.Чистый корень натирают на терке прямо в посудинку в которой будет готовиться смесь. Формат терки не критичен, ведь корень натирается для лучшего дальнейшего измельчения.Чистые, т.е. промытые и сухие свежие лимоны нарезаются мелкими ломтиками прямо с кожицей, в которой содержится очень много разных полезностей. (В отдельных случаях, т.е. по желанию, кожура срезается.) Все это складывают в чаше блендера и хорошенько измельчают. Важно, чтобы оба компонента равномерно соединились и максимально измельчились.Все это измельчается примерно до такой консистенции.Осталось поместить получившуюся массу в миску или прямо в чашу блендера влить мед. (В рецептуре указано определенное его количество, но пропорции можно менять, в зависимости от некоторых факторов, например, типа вкуса, возможностей, медицинских показаний и других моментов.).Перемешав эту ароматную массу, ее выкладывают в сухую простерилизованную баночку. Закрытую чистой сухой крышкой, ее отправляют на полку холодильника или в прохладное темное место.Есть и другие вариации употребления такого сочетания продуктов. Например, залить газированной водой ломтики свежих огурцов, лимона, мелиссы.Или лайм с мятой залить раствором из витаминной смеси.Нельзя допускать употребления большого количества лечебного продукта. Иначе появится не эффект, а неприятные побочные эффекты в виде тошноты, рвоты и аллергии. Это универсальное средство от простуды желательно не использовать тем, у кого диагностированы:Чтобы получить должный эффект от этой комбинации продуктов, важно приобрести продукты отличного качества. Особенно это касается медка, который лучше брать у проверенных продавцов! Важно не готовить эти продукты, полагаясь на свой глазомер. Лучше все ингредиенты брать согласно рецептуре. Меры надо придерживаться и в употреблении!Соединенные вместе, эти ингредиенты дают ошеломляющий эффект при ослаблении иммунитета и простудных заболеваниях. Наряду с физупражнениями и отбалансированным питанием, этот состав поставит суровую преграду болезнетворным микробам, стрессам и нагрузкам. Лечебные свойства этих трех продуктов, их взаимодействие идеальны для использования взрослыми, детьми, подростками и людьми пожилого возраста, у которых нет противопоказаний. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!