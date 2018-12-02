Защитные силы организма подводят человека не только зимой. Слякотная погода, когда вокруг все кашляют и чихают, это тоже повод не появиться на работе или пропустить лекцию. Что предпринять для активизации иммунитета, какие средства существуют для противопоставления инфекции в пору эпидемий простудных заболеваний?
Не обязательно обращаться к аптекарю. Да, он охотно насоветует море новомодных дорогущих, но бесполезных для отдельно взятой ситуации пилюль. Есть более приятный и полезный способ не дать себе заболеть. Это смесь для иммунитета, в составе которой - только все полезное и натуральное.
Это всем известные природные лекарства - мед, лимон и имбирь.
Полезные свойства меда, имбиря и лимона
Мед
Это уникальный природный антибиотик. Он содержит в своем составе массу полезностей виде набора витаминов, аминокислот и микроэлементов. Кроме широкого применения в кулинарии, природный иммуностимулятор надежно защитит от вирусов. Его дают даже детям, если у них нет аллергии.
Имбирь
Кроме специфического вкуса и аромата, этот природный антисептик положительно воздействует на иммунитет. Отлично себя показали и его разогревающие, антибактериальные и противовоспалительные качества, способность быстро очищать кровь. Целебный корень, примененный в определенных количествах, облегчает кашель.
Лимон
Известный всем цитрус с бесподобным вкусом насыщен большим количеством витамина С, микроэлементов и эфирных масел Употребляемый в чистом виде или в составах из трав, чая и т.п., лимон оказывает неоценимую помощь в борьбе с вирусами и бактериями.
Каждый в отдельности ингредиент уникален, и может употребляться в разных пропорциях и составах. Приготовленный в домашних условиях, этот мощный биостимулятор окажется полезнее многих покупных препаратов, т.к.:
- воздействует на весь организм, в том числе на психоэмоциональное состояние;
- надежно оберегает от простуды;
- заметно укрепляет иммунитет;
- придает сил для любой работы;
- улучшает кровообращение;
- корректирует обмен веществ, помогая даже распрощаться с лишним весом.
Пошаговый рецепт витаминной смеси для иммунитета с фото
Итак, для этого процесса понадобится всего трио ингредиентов, несколько минут времени и удобная посудинка для хранения.
Ингредиенты:
- имбирный корень - 60 г;
- лимоны - 2 шт.;
- мед – 75 мл.
Приготовление
Для начала подготавливают весь набор продуктов.
Затем отмеряют нужное количество меда. Он может быть и в засахаренном состоянии.
Имбирь промывают под краном и, промокнув бумажной салфеткой, освобождают не только от толстой кожицы, а и по возможности от волокнистой части.
Чистый корень натирают на терке прямо в посудинку в которой будет готовиться смесь. Формат терки не критичен, ведь корень натирается для лучшего дальнейшего измельчения.
Чистые, т.е. промытые и сухие свежие лимоны нарезаются мелкими ломтиками прямо с кожицей, в которой содержится очень много разных полезностей. (В отдельных случаях, т.е. по желанию, кожура срезается.)
Все это складывают в чаше блендера и хорошенько измельчают. Важно, чтобы оба компонента равномерно соединились и максимально измельчились.
Все это измельчается примерно до такой консистенции.
Осталось поместить получившуюся массу в миску или прямо в чашу блендера влить мед. (В рецептуре указано определенное его количество, но пропорции можно менять, в зависимости от некоторых факторов, например, типа вкуса, возможностей, медицинских показаний и других моментов.).
Перемешав эту ароматную массу, ее выкладывают в сухую простерилизованную баночку. Закрытую чистой сухой крышкой, ее отправляют на полку холодильника или в прохладное темное место.
- Употреблять этот едва ли не самый лучший состав среди себе подобных желательно после семидневного настаивания в темном прохладном месте или холодильнике.
- Одна столовая ложка в день способна укрепить здоровье и позволить защитным силам организма победить любую простудную инфекцию. Разовая доза – 1 ч.л., но она может быть уточнена у доктора.
- Чтобы поднять иммунитет, эту смесь употребляют в течение двух недель. Желательно делать это за полчаса до еды, запивая теплой водой.
- Можно залить витаминную смесь горячей водой или добавить в чашку с уже готовым чаем.
Есть и другие вариации употребления такого сочетания продуктов. Например, залить газированной водой ломтики свежих огурцов, лимона, мелиссы.
Или лайм с мятой залить раствором из витаминной смеси.
Внимание! Эту композицию продуктов не разводят кипятком, который убивает их полезные свойства.
Нельзя допускать употребления большого количества лечебного продукта. Иначе появится не эффект, а неприятные побочные эффекты в виде тошноты, рвоты и аллергии.
Это универсальное средство от простуды желательно не использовать тем, у кого диагностированы:
- заболевания ЖКТ;
- гепатит;
- кардиологические болезни;
- геморрой;
- гипертензия;
- маточное кровотечение;
- аллергия на один из компонентов;
- кормящим мамам и т.д.
Чтобы получить должный эффект от этой комбинации продуктов, важно приобрести продукты отличного качества. Особенно это касается медка, который лучше брать у проверенных продавцов!
Важно не готовить эти продукты, полагаясь на свой глазомер. Лучше все ингредиенты брать согласно рецептуре. Меры надо придерживаться и в употреблении!
Резюме
Соединенные вместе, эти ингредиенты дают ошеломляющий эффект при ослаблении иммунитета и простудных заболеваниях. Наряду с физупражнениями и отбалансированным питанием, этот состав поставит суровую преграду болезнетворным микробам, стрессам и нагрузкам.
Лечебные свойства этих трех продуктов, их взаимодействие идеальны для использования взрослыми, детьми, подростками и людьми пожилого возраста, у которых нет противопоказаний.
Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!