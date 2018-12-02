Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 ноября в детскую больницу с диагнозом колото-резанная рана спины поступил учащийся одной из школ города. По сведениям областного управления образования, рану ученику 5-го класса нанес ученик 6 класса. Оба мальчика учатся в одной школе. Инцидент произошел за пределами учебного заведения в результате ссоры между двумя школьниками. - С родителями и учащимися провели профилактические беседы. Кроме того, родители ученика, нанесшего колото-резанную рану, привлечены к уголовной ответственности по ст. 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а школьник поставлен на учет, - рассказали в РСК Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.