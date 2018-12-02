В церемонии открытия сооружения приняли участие аким Западно-Казахстанксой области Алтай Кульгинов и аким г. Уральска Мурат Мукаев. Выступая перед собравшимися, глава региона отметил, что занятия спортом – это долг каждого казахстанца. - Здоровье – это самое главное богатство человека. Президент отметил в своем Послании, что мы должны улучшать инфраструктуру. В этом году мы открывали спортивные комплексы в Бурлинском районе и в Уральске. Этот объект построен по частной инициативе. Хочу поблагодарить депутата маслихата Амангельды Таспихова за эту идею. Здесь смогут заниматься спортом и дети, и взрослые. Если мы будем соблюдать здоровый образ жизни, то у нас будет все хорошо, и мы сможем сделать еще больше пользы для своих близких и для страны, - заявил Алтай Кульгинов. Инициатор проекта Амангельды Таспихов отметил, что проект по строительству спортивного комплекса обошелся в сумму более 100 млн тенге. Сюда входит выкуп земельного участка, подведение инфраструктуры, приобретение оборудования. - Здесь раньше было два частных дома. Мы их выкупили и построили двухуровневый спорткомплекс. Здесь можно заниматься настольным теннисом, бадминтоном, волейболом, баскетболом и танцами. Надеемся, что в этом зале будут заниматься сотрудники государственных органов и проводить здесь свои соревнования. Мы считаем, что это и есть метод государственно-частного партнерства. В городе есть потребность в спортивных сооружениях, - отметил он. В день открытия спортивного комплекса здесь устроили турнир по настольному теннису. За победу сражались люди всех возрастов. - Я теннисом начал заниматься, работая на заводе «Омега». Здесь созданы отличные условия. Спорт помогает мне сохранить здоровье и бодрость духа, - говорит один из ветеранов спорта. Уже с 1 декабря зал открыт для посещения. Он расположен в районе гимназии эстетического направления по улице Егизбаева, 45.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.