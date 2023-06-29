— Онлайн-азартные игры проводились круглосуточно с ежедневным оборотом около 800 000 тенге. Общая сумма денег, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает три млрд тенге, — сообщили в АФМ.

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что ведётся досудебное расследование по факту организации онлайн-казино. Игроки переводили деньги на карточные счета и электронный кошелёк иностранных лиц, после чего получали логин и пароль для участия. Обыски прошли в Атырау, Актобе и Актау. У организаторов изъяли ноутбуки и телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан Казахстана. Арестовано всё движимое и недвижимое имущество на 167 млн тенге. Наложены аресты и на все счета в банках, принадлежащих организаторам и причастным.Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.