По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, в 2022 году в регионе зарегистрировали 551 компанию с иностранным участием. 519 из них — с участием российского капитала, 22 — белорусского и три — украинского.

С начала этого года в ЗКО зарегистрировались 113 компаний с иностранным участием, 97 из которых с участием российского капитала, три — с белорусского.

– Виды компаний с иностранным участием в ЗКО в основном относятся к категории малого и среднего бизнеса. Из 551 компании, зарегистрировавшейся в 2022 году, более 43% занимаются розничной и оптовой торговлей, 23% — исследованиями конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения, 14,4% предоставляют различные услуги, 10% занимаются разработкой программного обеспечения, 5.5% — перевозками, 3.8% — производством и строительством, — рассказала заместитель руководителя ведомства Жанна Беккалиева.

Что касается компаний, зарегистрировавшихся в этом году, то 40% из них занимаются розничной и оптовой торговлей, 2,6% — исследованиями конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения, 29,2% — услугами, 7% — разработкой программного обеспечения, 2,6% предоставляют услуги по перевозкам, ещё 5,3% — производством и строительством.

— Для локализации иностранных компаний дополнительных требований нет, всё в рамках действующего законодательства Казахстана. В рамках релокации реализованы четыре проекта с участием иностранного капитала стоимостью 3,5 миллиарда тенге, это производство фланцев из фанеры для кабельной катушки, производство подоконников, производство фанеры и производство оконных рам и дверей, — подчеркнула Жанна Беккалиева.

Сейчас на стадии реализации находится проект по производству бигбэгов (мешки большого размера — прим. автора) стоимостью 1,4 миллиарда тенге. Планируется открыть 100 рабочих мест. Компания будет работать на базе Уральского механического завода.

Компания по производству фанеры по итогам 2022 года выплатила более 97 миллиона тенге налогов в бюджет ЗКО. А компания по производству оконных рам и подоконников пополнила казну региона на 221 миллион тенге.