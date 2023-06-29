— Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах, — заявил глава комиссии по расследованию крушения «Титана», капитан Джейсон Нойбауэр.Батискаф «Титан» направлялся к месту крушения «Титаника». Подлодка пропала в Атлантическом океане 19 июня. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями. 22 июня на «Титане» закончился кислород. Позже стало известно, что в зоне поиска батискафа обнаружены неопознанные обломки. На борту находились генеральный директор компании Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский океанограф Поль-Анри Наржоле, один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Гибель пятерых человек подтвердила береговая охрана США.
