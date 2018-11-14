Фото и видео предоставлено Айгуль ДЖУМАШЕВОЙ Как рассказала художественный руководитель и дирижер Айгуль ДЖУМАШЕВА, в прошлом году оркестру исполнилось 20 лет. В коллективе трудятся 30 человек. – Коллектив устоявшийся. У него своя история. Музыканты талантливые. Я работаю дирижером относительно недолго. Всего полгода. На за это время мы проделали немалую работу. В мае этого года нам поступило предложение принять участие в международном конкурсе в городе Казань. Руководство нас поддержало. Выделили нам автобус. Несмотря на то, что ребята провели в дороге 17 часов, мы сыграли отлично и получили гран-при среди оркестров. В конкурсе принимали участие много коллективов из России. Казахстан представляли только мы. Конкурс проводился третий год подряд. Нам было очень приятно, когда организаторы отметили, что у нас очень высокий уровень профессионализма, - рассказала Айгуль ДЖУМАШЕВА. Выяснилось, что оркестр полностью обновил свою программу. В репертуаре коллектива есть классика казахских и русских композиторов, русские городские романсы, оперетты и оркестровые произведения. В копилке оркестра также есть и первое место с международного дистанционного конкурса, который проходил в Турции. – Для меня это было что-то новое. В октябре этого года мы решили принять участие в дистанционном конкурсе. Принцип участия в конкурсе заключался в том, что по интернету нужно было отправить видео выступления. Жюри нас не знает, мы не знаем жюри. Тем более они были из разных стран, таких как Украина, Азербайджан, Чехия, Россия, Турция. Голосование открытое. Участников было очень много. Они были из разных стран. По окончанию конкурса выяснилось, что мы заняли первое место, - рассказала художественный руководитель оркестра. Стоит отметить, что в 2018 году оркестру русских народных инструментов было присвоено звание "Лучший коллектив года". Но оркестр на этом не собирается останавливаться. По словам директора дома культуры молодёжи Серика КАЙРЛИЕВА, на днях оркестр собирается поехать на гастроли во все районы ЗКО, а в следующем году посетить с концертной программой соседние города России. – Сейчас оркестр активно работает, обновляет репертуар. Провели юбилейный концерт. В прошлом году сшили новые концертные костюмы. Получили новые инструменты. На следующий год в планах у нас также обновление гардероба и приобретение новых музыкальных инструментов, - заявил Серик КАЙРЛИЕВ.EOcCdDBmBcg Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.