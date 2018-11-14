Иллюстративное фото РСК Атырауской области По информации управления строительства Атырауской области, государственная программа ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» предоставляет новые возможности для широких слоев населения в приобретение жилья. - На данный момент была принята 131 заявка на сумму 1,5 миллиарда тенге. Одобрено 89 заявок на сумму свыше 1 миллиарда тенге. 62 заявителя уже получили средства в размере 783 миллионов тенге на приобретение жилья, - рассказали в пресс-службе управления. Отметим, что в настоящее время в Атырауской области для развития жилищного сектора ведется строительство 44 многоэтажных жилых домов на 3892 квартиры, до конца года завершится строительство 34 жилых домов на 2164 квартиры. При этом параллельно ведется строительство 19 коммерческих многоэтажных жилых домов, квартиры в которых будут реализовываться по программам ипотечного кредитования «7-20-25» и «Нұрлы жер». В 2019 году планируется строительство 50 жилых домов на 4368 квартир. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.