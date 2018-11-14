Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 26-летний водитель автомашины марки «Lada 21705» на проспекте Евразия допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. - В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. По данному факту управлением полиции г.Уральска начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО. В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.