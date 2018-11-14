В ходе семинара, который был организован районным отделом образования, были рассмотрены вопросы повышения компьютерной грамотности педагогов. В районных школах в образовательный процесс уже введены уроки с использованием интерактивных досок. - На сегодняшний день мультимедийные кабинеты есть практически во всех отдаленных сельских школах. Педагоги проходят обучение, а затем активно используют интерактивные доски в работе. Все это позволяет не только разнообразить учебный процесс, но и повысить информативную грамотность как учителей, так и учеников, - рассказала одна из организаторов семинара Наталья АКТОНОВА. Свои навыки и методы применения информационных технологий на семинаре продемонстрировали молодые педагоги. Кроме того, для молодых учителей был проведен отдельный семинар, в котором приняли участие 41 педагог. - Сегодня было рассмотрено много вопросов. Нам, как молодым учителям было очень интересно послушать опыт других педагогов. Мы участвовали в дебатах, где говорили про обновленное содержание образования, - рассказала участница семинара Акерке НИГМЕТОВА. Кроме того, педагоги обсудили вопросы дальнейшего развития образования и внедрение новых технологий для обучения школьников. Необходимо отметить, что сейчас большое внимание уделяется развитию малокомплектных школ в регионе, которых насчитывается свыше 200. Там открываются айти-кабинеты, а также проводят широкополосный интернет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.