По словам матери детей, после трагедии сыновья получили сильнейший стресс и до сих пор не могут забыть тот день, когда у них на глазах умерла сестра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Дети все видели и теперь не могут прийти в себя. Особенно 4-летний Нурбакыт, - рассказывает мама Динара Баймагамбетова. – Ребенок все время плачет, ищет Инжу. Динара утверждает, что дети получили сильнейшую психологическую травму и вследствие этого оказались в больнице. Но у врачей свой диагноз: у обоих мальчиков пониженный гемоглобин. Напомним, 3 ноября в Актобе скончалась 7-летняя Инжу Жанкина. У ребенка резко поднялась температура и начались приступы судорог. Родные 49 минут ждали скорую. Но девочка умерла до приезда неотложки. Медики лишь констатировали смерть. Сразу после ЧП от работы отстранили фельдшера, врача и диспетчера станции 103. Рената ГАРДИЕВА