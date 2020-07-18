К оказанию медико-санитарной помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы в Атырау подключились сами осужденные. В числе волонтёров шесть осуждённых с медицинским образованием. Основную часть 17-летнего трудового стажа Бахтыгуль проработала на станции скорой помощи г. Уральск. В медпункте колонии она помогает измерять давление и температуру вновь прибывающих. - Неотложки каждый день спасают жизни людей, коварен любой вирус, но коронавирус как неизведанная форма вируса слишком опасна, поэтому важно не терять бдительность при осмотре пациента, - говорит она. В пресс-службе КУИС Атырау сообщили, что с начала пандемии в медпункт обратились более ста заключённых, коронавирусной инфекции ни у кого из них не зарегистрировано. В учреждениях волонтёры также участвуют в дезинфекционных работах. Непрерывно работают цеха по пошиву средств индивидуальной защиты. На сегодня органы внутренних дел региона обеспечены более 40 тысяч масками и 500 защитными костюмами. В период пандемии медицинский состав и ряд сотрудников личного состава ДУИС были поощрены согласно приказу МВД.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.