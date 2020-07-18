По версии следствия, средства фонда похищали путём завышения стоимости закупаемых услуг, передает Informburo.kz. Бір айдан кейін міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізіле бастайды Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего руководства НАО "Фонд социального медицинского страхования" - Досудебное расследование ведётся по факту хищения средств фонда путём завышения стоимости закупаемых услуг. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, – сообщили в Агентстве по противодействию коррупции. До 10 июля руководителем Фонда соцмедстрахования был Айбатыр Жумагулов. Его освободили от должности после критики президента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.