Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего руководства НАО "Фонд социального медицинского страхования" - Досудебное расследование ведётся по факту хищения средств фонда путём завышения стоимости закупаемых услуг. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, – сообщили в Агентстве по противодействию коррупции. До 10 июля руководителем Фонда соцмедстрахования был Айбатыр Жумагулов. Его освободили от должности после критики президента.