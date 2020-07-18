Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с начала текущего года на территории области произошло 12 случаев гибели людей на водоемах области, из которых 6 детей. Все они купались в не оборудованных и запрещенных местах для купания. - Только с 4 по 11 июля на территории области в результате массовых купании произошло 8 случаев гибели людей на водоемах области, из которых 4 детей. Причиной гибели детей в основном является их беспечность, купание в неустановленных местах, оставление без присмотра родителей и равнодушие взрослых, которые видя, что дети пришли на водоем одни не принимают мер. Сотрудниками полиции на постоянной основе, совместно с представителями ДЧС по ЗКО проводятся рейдовые мероприятия по местам скопления купающихся, охватывая как установленные места для купаний, так и «дикий» пляж. Купающимся разъясняются правила поведения в местах массового отдыха, раздаются памятки о безопасном поведении на воде и оказании первой неотложной помощи. Департамент полиции ЗКО напоминает о соблюдении мер предосторожности при купании на водоемах! Берегите себя и своих близких, будьте здоровы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.