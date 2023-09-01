От 0 до +35: какая погода ждёт казахстанцев в сентябре

на западе республики ночью от +7..+18 градусов до +13..+22 градусов, днём от +23..+30 градусов до +28..+35 градусов;

на северо-западе и севере страны ночью от +2..+10 градусов до +10..+18 градусов, днём от +10..+18 градусов до +20..+25 градусов;

в центральных регионах ночью от +7..+15 градусов до +5..+10 градусов, днём от +15..+23 градусов до +20..+28 градусов;

на юге страны ночью от +5..+15 градусов до +10..+18 градусов, днём от +17..+27 градусов до +23..+30 градусов;

на юго-востоке республики ночью от +8..+15 градусов до +2..+10 градусов, днём от +21..+28 градусов до +17..+23 градусов, в горных районах от +10 до +20 градусов;

на востоке республики ночью от +5..+15 градусов до +2..+10 градусов, днём колебание от +20..+27 градусов до +17..+22 градусов, в горных районах от +15 до +12 градусов.

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +5..+13 градусов до 0..+5 градусов, днём от +18..+27 градусов до +10..+15 градусов;

в южной половине страны воздух будет прогреваться днём от +20..+25 градусов до +28..+33 градусов.

Уже в первые сентябрьские дни на большей части Казахстана будут дожди, порывистый ветер, гроза, град, понижение температуры воздуха. А в западных регионах ожидается погода преимущественно без осадков.температура воздуха ожидается:х сентября:В целом средняя за месяц температура воздуха и количество осадков ожидаются около нормы на большей части страны.