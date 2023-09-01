— Дети – наше будущее и поэтому очень важно, чтобы их жизни и здоровью ничто не угрожало. Полиция на постоянной основе проводит встречи с педагогами, где совместно решают вопросы безопасности школьников во время учебного процесса. Такое тесное и слаженное взаимодействие, на наш взгляд, очень эффективно влияет на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности детей в школах, — отметил Арыстангани Заппаров.Вместе с тем он выразил признательность педагогам, которые с самых ранних лет ведут ребёнка по жизни, формируют его личность, раскрывают потенциал, передает важные знания своим ученикам, а также воспитывает в них любовь к Родине, ответственность и трудолюбие.
