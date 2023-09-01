Глава государства поздравил учителей и школьников с Днём знаний. В своём
-аккаунте он написал, что школы Казахстана открыли двери для миллиона учащихся.
— В воспитании наставнику отводится особая роль, недаром Ахмет Байтурсынулы говорил: «Учитель – душа школы». Педагоги оказывают огромное влияние на формирование личности каждого ученика. Поэтому представителям системы просвещения будет неизменно оказываться всесторонняя поддержка. Будущее Казахстана — в руках образованного поколения, — написал президент.
Он пожелал юным соотечественникам успехов в учебе и высоких достижений во всех сферах общественной жизни. Напомним, сегодня президент выступит с ежегодным Посланием к народу.