Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр вручил награды от имени Президента Казахстана сотрудникам государственных органов и представителям авиационной отрасли, принявших участие в эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока.

Сегодня состоялась церемония награждения представителей авиационной отрасли, внесших значительный вклад в организацию и проведение эвакуационных мероприятий в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока.

К наградам были представлены сотрудники государственных органов и организаций, авиакомпаний, аэропортов, члены летных экипажей, специалисты наземных служб и другие представители отрасли.

-Хочу отметить, что вся работа была организована четко и слаженно. Уверен, что эти заслуженные ордена, медали и благодарность Президента станут для вас дополнительным стимулом к дальнейшему профессиональному росту, совершенствованию имеющихся и обретению новых навыков и знаний, которые позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться во имя процветания нашей Родины, - сказал Роман Скляр.

Напомним, в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока по поручению Главы государства была оперативно организована масштабная работа по возвращению казахстанских граждан. Сформированная межведомственная группа из представителей государственных органов и организаций обеспечила соответствующую работу.

В период с 3 по 13 марта было выполнено 66 рейсов, на родину возвращены 10 275 граждан нашей страны. Перевозки осуществлялись авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia по маршрутам из Дубая, Шарджи, Джидды, Медины и Маската в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент.

Награждены:

Орденом «Құрмет»

Талгат Ахметов – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана»

Олег Колесников – шеф-пилот акционерного общества «Эйр Астана»;

Александр Небога – вице-президент акционерного общества «Эйр Астана».

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

Ануар Боранбаев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Серик Жексембаев – инженер по техническому обслуживанию воздушного судна В1 АО «Эйр Астана»;

Тахиржан Искаков – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;

Мухтор Искандаров – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Сергей Комнатный – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Максим Межевий – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Евгений Мустафин – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;

Клим Пак – менеджер акционерного общества «Эйр Астана»;

Андрей Самойлов – директор коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Мирас Темирбеков – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».

Рауан Мынбаев – собственный корреспондент телеканала «24KZ» АО «Агентство Хабар»;

Сергей Халдеев – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана».

Медалью «Шапағат»

Алибек Алмабеков – председатель некоммерческой организации «Qazaqstan Business Council» в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы»