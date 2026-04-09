Сегодня состоялась церемония награждения представителей авиационной отрасли, внесших значительный вклад в организацию и проведение эвакуационных мероприятий в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока.

К наградам были представлены сотрудники государственных органов и организаций, авиакомпаний, аэропортов, члены летных экипажей, специалисты наземных служб и другие представители отрасли.

Государственные награды от имени Главы государства вручил Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.

-Хочу отметить, что вся работа была организована четко и слаженно. Уверен, что эти заслуженные ордена, медали и благодарность Президента станут для вас дополнительным стимулом к дальнейшему профессиональному росту, совершенствованию имеющихся и обретению новых навыков и знаний, которые позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться во имя процветания нашей Родины, - сказал Роман Скляр.

Напомним, в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока по поручению Главы государства была оперативно организована масштабная работа по возвращению казахстанских граждан. Сформированная межведомственная группа из представителей государственных органов и организаций обеспечила соответствующую работу.

В период с 3 по 13 марта было выполнено 66 рейсов, на родину возвращены 10 275 граждан нашей страны. Перевозки осуществлялись авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia по маршрутам из Дубая, Шарджи, Джидды, Медины и Маската в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент.

Награждены:

Орденом «Құрмет»

  • Талгат Ахметов  – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана»

  • Олег Колесников – шеф-пилот акционерного общества «Эйр Астана»;

  • Александр Небога – вице-президент акционерного общества «Эйр Астана».

 Медалью «Ерен еңбегі үшін» 

  • Ануар Боранбаев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Серик Жексембаев – инженер по техническому обслуживанию воздушного судна В1 АО «Эйр Астана»;

  • Тахиржан Искаков – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;

  • Мухтор Искандаров – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Сергей Комнатный – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Максим Межевий – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Евгений Мустафин – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;

  • Клим Пак – менеджер акционерного общества «Эйр Астана»;

  • Андрей Самойлов – директор коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Мирас Темирбеков – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».

  • Рауан Мынбаев – собственный корреспондент телеканала «24KZ» АО «Агентство Хабар»;

  • Сергей Халдеев – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана».

Медалью «Шапағат»

  • Алибек Алмабеков – председатель некоммерческой организации «Qazaqstan Business Council» в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы»

  • Талгат Ластаев – вице-министр транспорта;

  • Ербол Избергенов – заместитель акима Мангистауской области;

  • Салтанат Томпиева – председатель Комитета гражданской авиации МТ РК;

  • Биниш Тандаямпарамбат – менеджер по обслуживанию в аэропорту АО «Эйр Астана»;

  • Белла Тормышева – вице-президент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».

  • Абдул Рахим Мохд Низам Бин – менеджер по стандартам производства акционерного общества «Эйр Астана»;

  • Алишер Абдыгалиев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Абду Арлен – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Владимир Бондарев – региональный менеджер по наземному обслуживанию акционерного общества «Эйр Астана;

  • Асылхан Есилов – директор Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» МТС РК;

  • Руслан Зулхарнай – техник по техническому обслуживанию воздушного судна В1 акционерного общества «Эйр Астана»;

  • Дмитрий Коробов – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Николай Кунле – директор летной службы акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Денис Козбағаров – менеджер по обеспечению соответствия стандартам безопасности полетов акционерного общества «Эйр Астана»;

  • Сулейман Мирзаев – начальник отдела продаж коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Жанар Пономарева – заместитель менеджера оперативного планирования экипажей акционерного общества «Эйр Астана»;

  • Инна Рей – председатель Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» МТС РК;

  • Станислав Рясков – заместитель начальника производственно-диспетчерской службы АО «Авиакомпания «SCAT»;

  • Арман Сатимов – генеральный директор компании «White stone»;

  • Сабыржан Тастембеков   – старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС;

  • Жаныл Умбетиярова – председатель правления акционерного общества «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» в городе Атырау;

  • Ксения  Черепанова – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

  • Болысхан Нугманов – начальник отдела пограничного контроля Управления пограничного контроля «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

  • Талғат Шаймарданов – офицер пограничного контроля «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

  • Сарвиноз Эрматбаева – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».