Сегодня состоялась церемония награждения представителей авиационной отрасли, внесших значительный вклад в организацию и проведение эвакуационных мероприятий в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока.
К наградам были представлены сотрудники государственных органов и организаций, авиакомпаний, аэропортов, члены летных экипажей, специалисты наземных служб и другие представители отрасли.
Государственные награды от имени Главы государства вручил Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.
-Хочу отметить, что вся работа была организована четко и слаженно. Уверен, что эти заслуженные ордена, медали и благодарность Президента станут для вас дополнительным стимулом к дальнейшему профессиональному росту, совершенствованию имеющихся и обретению новых навыков и знаний, которые позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться во имя процветания нашей Родины, - сказал Роман Скляр.
Напомним, в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока по поручению Главы государства была оперативно организована масштабная работа по возвращению казахстанских граждан. Сформированная межведомственная группа из представителей государственных органов и организаций обеспечила соответствующую работу.
В период с 3 по 13 марта было выполнено 66 рейсов, на родину возвращены 10 275 граждан нашей страны. Перевозки осуществлялись авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia по маршрутам из Дубая, Шарджи, Джидды, Медины и Маската в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент.
Награждены:
Орденом «Құрмет»
Талгат Ахметов – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана»
Олег Колесников – шеф-пилот акционерного общества «Эйр Астана»;
Александр Небога – вице-президент акционерного общества «Эйр Астана».
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
Ануар Боранбаев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Серик Жексембаев – инженер по техническому обслуживанию воздушного судна В1 АО «Эйр Астана»;
Тахиржан Искаков – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;
Мухтор Искандаров – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Сергей Комнатный – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Максим Межевий – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Евгений Мустафин – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;
Клим Пак – менеджер акционерного общества «Эйр Астана»;
Андрей Самойлов – директор коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Мирас Темирбеков – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».
Рауан Мынбаев – собственный корреспондент телеканала «24KZ» АО «Агентство Хабар»;
Сергей Халдеев – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана».
Медалью «Шапағат»
Алибек Алмабеков – председатель некоммерческой организации «Qazaqstan Business Council» в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).
Нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы»
Талгат Ластаев – вице-министр транспорта;
Ербол Избергенов – заместитель акима Мангистауской области;
Салтанат Томпиева – председатель Комитета гражданской авиации МТ РК;
Биниш Тандаямпарамбат – менеджер по обслуживанию в аэропорту АО «Эйр Астана»;
Белла Тормышева – вице-президент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».
Абдул Рахим Мохд Низам Бин – менеджер по стандартам производства акционерного общества «Эйр Астана»;
Алишер Абдыгалиев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Абду Арлен – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Владимир Бондарев – региональный менеджер по наземному обслуживанию акционерного общества «Эйр Астана;
Асылхан Есилов – директор Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» МТС РК;
Руслан Зулхарнай – техник по техническому обслуживанию воздушного судна В1 акционерного общества «Эйр Астана»;
Дмитрий Коробов – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Николай Кунле – директор летной службы акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Денис Козбағаров – менеджер по обеспечению соответствия стандартам безопасности полетов акционерного общества «Эйр Астана»;
Сулейман Мирзаев – начальник отдела продаж коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Жанар Пономарева – заместитель менеджера оперативного планирования экипажей акционерного общества «Эйр Астана»;
Инна Рей – председатель Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» МТС РК;
Станислав Рясков – заместитель начальника производственно-диспетчерской службы АО «Авиакомпания «SCAT»;
Арман Сатимов – генеральный директор компании «White stone»;
Сабыржан Тастембеков – старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС;
Жаныл Умбетиярова – председатель правления акционерного общества «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» в городе Атырау;
Ксения Черепанова – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
Болысхан Нугманов – начальник отдела пограничного контроля Управления пограничного контроля «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;
Талғат Шаймарданов – офицер пограничного контроля «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;
Сарвиноз Эрматбаева – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».