Иллюстративное фото из архива "МГ" Первыми прокомментировали случившееся в управлении здравоохранения ЗКО. Здесь отметили, что диагноз и состояние здоровья пациента представляют врачебную тайну. Выяснилось, что учитель физкультуры прошел медицинский осмотр и флюорографию перед началом учебного года. - Все контактные лица взяты под медицинский контроль. Заболевший госпитализирован, - отметила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова. Городским управлением охраны общественного здоровья проведено эпидемиологическое обследование по месту работы и месту жительства заболевшего, выявлен круг контактных лиц. - Контактным лицам, у которых с последнего флюорографического обследования прошло более 6 месяцев, рекомендовано пройти флюорографическое обследование, детям и подросткам – туберкулиновые пробы Манту, - сообщил заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области Дамир Кобжасаров. Между тем родители средней школы беспокоятся за состояние здоровья своих детей. - Мой ребенок учится в шестом классе этой школы. Мы боимся, что он может заболеть. Физрук очень хороший, он вел кружки в школе, - говорит мама ученика. В городском отделе образования отметили, что аналогичный случай был несколько лет назад в одном из дошкольных учреждений города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.