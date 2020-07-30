Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство национальной экономики считает, что из-за коронавируса перепись населения нужно перенести на следующий год, заявил на пресс-конференции глава ведомства Руслан Даленов. - Провести национальную перепись населения планировалось с 1 по 30 октября текущего года. Перепись предполагает непосредственный контакт персонала с населением, посещение домашних хозяйств, – сказал Руслан Даленов. По его словам, для нивелирования рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, МНЭ внесло предложение в Правительство о переносе национальной переписи на следующий год. - Основной причиной является здоровье и благополучие участников переписи: переписного персонала и населения. Мы ждём соответствующего решения, – заключил министр. Ранее национальную перепись населения в Казахстане уже переносили с 2019 на февраль-март 2020 года из-за организационных моментов, а затем на осень 2020 года из-за коронавируса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.