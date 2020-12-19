Иллюстративное фото из архива "МГ" Пожилой человек получил тяжёлые травмы, и за его жизнь борются врачи. Вскоре после ЧП соседи обратили внимание, что в квартире пенсионера горит свет. Жил он один и предположительно страдал психоневрологическим заболеванием, поэтому люди стали беспокоиться, как бы не остался в квартире включённым газом. Они позвонили в полицию. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что на вызов оперативно прибыл старший лейтенант участкового пункта №1 Жумагелды Жанбирбаев. Поскольку в городе у пенсионера близких родственников не оказалось, дверь пришлось взломать. Как оказалось, соседи переживали не напрасно! Когда зашли в квартиру, то увидели включённую конфорку. - Газ и свет сразу же выключили, после чего проветрили и закрыли квартиру. В связи с этим хочу поблагодарить нашего участкового за то, что он всегда оперативно реагирует на все наши обращения и быстро приходит на помощь! - говорит жительница дома Людмила Харченко.