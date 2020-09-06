Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в дачном обществе Автодорожник-1 найден труп 81-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. - По данному факту начато досудебное расследование по ст.99 ч. 1 УК РК "Убийство". В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие особо тяжкого преступления, - сообщили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.