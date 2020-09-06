По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается +27 градусов, ночью столбик термометра опустится до +9. В Атырау днем 28 градусов выше нуля, ночью +17. В Актобе солнечно, днем до +25 градусов, ночью +17. 29 градусов тепла днем и 21 градус тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.