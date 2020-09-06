Иллюстративное фото из архива "МГ" Вр.и.о. начальника ДЧС ЗКО Акылбек Ахметжанов сообщил, что за истекший период 2020 года из окон домов выпали семеро детей. Так, 17 февраля из окна третьего этажа выпал 6-летний ребенок, 9 мая также из квартиры на третьем этаже выпал 5-летний ребенок. 10 и 11 июня в разных районах города из окон первого этажа выпали двое детей. 1 июля, оставшись без присмотра взрослых, ребенок выпал из окна 2 этажа. 5 июля ребенок выпал из окна 4 этажа, а 18 августа из окна 9 этажа, - рассказал Акылбек Ахметжанов. Спасатели обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, а также сделать замки на окнах, особенно на верхних этажах. Стоит отметить, что в 2018 году было 4 случая выпадения детей, погибших не было, в 2019 году - 7 случаев, из них 3 погибли. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.