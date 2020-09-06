9-летнего Нурасыла всю ночь искали полицейские, волонтеры и жители города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама пропавшего мальчика стояла всю ночь не заходила домой - волонтеры Уральска - 5 сентября в 18.54 в дежурную часть УП г. Уральска поступило сообщение от женщины о том, что примерно в 18.00 ее девятилетний сын Мәди Нұрасыл 07.02.2011 года рождения, имеющий особенности здоровья, вышел со двора дома и не вернулся, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. На поиски пропавшего был поднят весь состав управления полиции города, 50 военнослужащих срочной службы в/ч № 5517, кроме этого, активное участие принимали волонтеры г. Уральска и педагоги ближайших школ. - 6 сентября примерно в 10.00 на строящемся объекте, расположенном по ул. Самал, было обнаружено тело мальчика  без признаков насильственной смерти. По данному факту УП г. Уральска проводит досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза. ​Руководство департамента благодарит волонтеров, принявших участие в поисках несовершеннолетнего и напоминает родителям, во избежание несчастных случаев не оставлять детей без присмотра, - отметили в пресс-службе ведомства. Волонтеры Султанулы Асет и Талгат Чудабаев рассказали, как проходили поиски. - Мы - волонтеры, к нам в соцсетях обратились, что пропал мальчик. К вечеру мы начали поиски. Одна из версий была - что он уехал на автобусе, конечная которого возле департамета полиции. Мы поехали туда, на Стеле смотрели, прочесали весь лес. Результатов не было. Я остался здесь до утра, мама (пропавшего Нурасыла - прим. автора) заходила домой лишь на час за всю ночь. Утром возобновили поиски, начали расспрашивать соседей, может, их дети что-то видели. В это время жители прочесывали эти места. В 10.00 его нашли, - рассказал волонтер Асет Султанулы. Талгат Чудабаев рассказывает, что волонтеры поднимались на строющуюся высотку, однако не смогли увидеть ребенка. - Насчет стройки большой вопрос: смотрите, нет ограждения, висит высоковольтный кабель. В стороне играют дети, в любое время могут забежать, - заявил Асет Султанулы. Мама пропавшего мальчика стояла всю ночь не заходила домой - волонтеры Уральска Мама пропавшего мальчика стояла всю ночь не заходила домой - волонтеры Уральска Мама пропавшего мальчика стояла всю ночь не заходила домой - волонтеры Уральска Мама пропавшего мальчика стояла всю ночь не заходила домой - волонтеры Уральска Мама пропавшего мальчика стояла всю ночь не заходила домой - волонтеры Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА