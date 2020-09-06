– С прошлого года мы успешно реализуем проект по трудоустройству и развитию предпринимательства на 2017-2021 годы и кредитуем малый бизнес. В прошлом году на эти цели были выделены 350 млн тенге, которые мы выдали в качестве кредита 37 предпринимателям, в том числе 15 бизнесменов смогли реализовать свои старт-ап проекты, еще 15 предпринимателей направили средства на расширение своего имеющегося бизнеса. В 2020 году нам выделили уже 500 млн тенге, и мы планируем выдать кредиты минимум 32 предпринимателям. Сумма кредитования - до 16 млн тенге сроком до 5 лет. Процентная ставка - 6%. Многодетным и малоимущим семьям кредиты выдаются по еще заниженной процентной ставке - 4% до 6,5 лет, - сообщил руководитель ЗКОФ АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" Ербулан Тушкенов. Для того чтобы получить кредит на собственный бизнес, будущий предприниматель должен пройти специальные обучающие курсы по основам бизнеса. Их можно пройти в палате предпринимателей "Атамекен" по проекту "Бастау бизнес", по программе "Дорожная карта бизнеса" либо через фонд "Даму". По окончанию курсов человек получает сертификат, а также может защитить свой бизнес-проект. После этого ему необходимо обратиться в центр занятости населения, получить направление на кредитование, сдать документы и в течение 15 дней он уже может начать свой бизнес. Действующим же предпринимателям вовсе не обязательно проходить курсы, они могут получить кредит на развитие дела. Единственным условием для них будет создание минимум одного рабочего места. Всего на сегодняшний день поступило всего две заявки на получение кредита на общую сумму 27 млн тенге. Жительница города Айдана Кыстаубаева в ноябре прошлого года прошла обучение по основам предпринимательства, а в декабре ей уже одобрили кредит и она открыла собственный цех по производству полуфабрикатов. – Обучение длилось 24 дня, я защитила свой бизнес-план, получила 12 млн тенге. На эти средства я закупила необходимое оборудование для цеха и сейчас производим такие полуфабрикаты как манты, пельмени, чебуреки, фрикадельки, котлеты, тефтели и домашнюю лапшу. Со временем планирую увеличить количество наименований. Оборудование заказывала из России, Китая и Италии. Пельменное оборудование, например, в час может выпускать до 80 кг продукции. Используем только говядину, без каких-либо добавок, есть все сертификаты соответствия. Есть даже постоянные клиенты, большинство из которых из города Атырау, - рассказала Айдана Кыстаубаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.