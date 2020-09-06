Мальчика нашли сегодня, 6 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пропавшего в Уральске мальчика нашли мертвым   В полиции сообщили, что 9-летний Нурасыл Мади был найден мертвым на территории строящихся домов в районе Старого аэропорта. - По всей вероятности, мальчик зашел на стройку и упал с высоты, - рассказали в полиции. Напомним, сегодня утром стало известно, что полицейские, волонтеры и учителя вели поиски пропавшего 9-летнего Нурасыла. Он ушел из дома 5 сентября в 17.40 и не вернулся. Мальчик имел 1 группу инвалидности, у него был синдром Дауна, к тому же он не разговаривал. Пропавшего в Уральске мальчика нашли мертвым Пропавшего в Уральске мальчика нашли мертвым Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА